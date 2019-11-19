Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الحليم قنديل يهين جماعة الإخوان على الهواء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:08 ص
Advertisements
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
Advertisements
هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، تنظيم الإخوان، مؤكدا أن حمقاتهم وجهالتهم في تناول أزمة سد النهضة جعلت مصر "حيطة مايلة" –على حد وصفه-، مضيفا: "هم أول ناس يضعوا أحذية قديمة في أفواههم".

وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، أنهم بلغوا درجة متقدمة من الإجرام في حق مصر، حتى جعلوها تبدوا "بلد هفية.. حيطة مائلة"، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة تظهر تقدما في حل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن بيانات وزارة الموارد المائية حول هذه الأزمة أصبحت أكثر انضباطا، مؤكدا أن هناك خيارات واسعة لحل هذه الأزمة بالتوازي مع الاجتماعات السياسية، مشددا أن الاعتداء على المياه أكبر من الاعتداء على الاراضي المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة النيل اثيوبيا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 9 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أديب: "الإخوان كانوا عايزين يبعتوا أبو تريكة إثيوبيا عشان يحل أزمة سد النهضة"

عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية "سد النهضة" واضحة.. والمفاوضات شاقة

وائل الإبراشي: مصر تعلم جيدًا كيف يمكن أن تحمي حقوقها بكل الوسائل والسبل (فيديو)

أحمد موسى: الجاسوس مرسي واجتماع الفضيحة السبب الحقيقي لأزمة سد النهضة (فيديو)

عبد الحليم قنديل يهاجم موقف الإخوان من سد النهضة: "مفروض يحطوا جزمة في بؤهم"

عبد الحليم قنديل ساخرا: الجيش القطري خامس أقوى جيش في قطر (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status