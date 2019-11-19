عبد الحليم قنديل يهين جماعة الإخوان على الهواء



وأضاف "قنديل" خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز"، أنهم بلغوا درجة متقدمة من الإجرام في حق مصر، حتى جعلوها تبدوا "بلد هفية.. حيطة مائلة"، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة تظهر تقدما في حل هذه الأزمة.



وأشار إلى أن بيانات وزارة الموارد المائية حول هذه الأزمة أصبحت أكثر انضباطا، مؤكدا أن هناك خيارات واسعة لحل هذه الأزمة بالتوازي مع الاجتماعات السياسية، مشددا أن الاعتداء على المياه أكبر من الاعتداء على الاراضي المصرية.



هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، تنظيم الإخوان، مؤكدا أن حمقاتهم وجهالتهم في تناول أزمة سد النهضة جعلت مصر "حيطة مايلة" –على حد وصفه-، مضيفا: "هم أول ناس يضعوا أحذية قديمة في أفواههم".