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"من قاتل تيمور" تريند على "تويتر" بسبب "بلا دليل" (صورة)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر هاشتاج "مين قاتل تيمور" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويعد من نجاح مسلسل "بلا دليل".

وظل الهاشتاج لمدة ٦ساعات ضمن تريند تويتر ولا يزال حتى الآن ضمن القائمة.

وكانت قد احتفلت أسرة مسلسل "بلا دليل" أمس الاثنين بانتهاء تصوير المسلسل في لوكشن تحسين الصحة بحضور السيناريست إنجي علاء، والمخرجة منال الصيفي، وبطلة العمل درة زروق وكرو العمل.

"بلا دليل" يحقق نجاحًا كبيرًا
وينتمي مسلسل بلا دليل إلى نوعية الأعمال الدرامية التشويقية الغامضة والإثارة، ومكون من 45 حلقة، وحقق منذ بداية عرضه نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية.

أبطال "بلا دليل"
مسلسل بلا دليل بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، أحمد كرارة، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، ديانا هشام، عمر الشناوي، إسلام جمال، إنتاج شركة سينرجي، تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.
 
قنوات العرض
"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساءً
 
وعلى تطبيق WATCHiT .


"من قاتل تيمور" تريند على "تويتر" بسبب "بلا دليل" (صورة)
"من قاتل تيمور" تريند على "تويتر" بسبب "بلا دليل" (صورة)
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