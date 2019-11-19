نداء عاجل من ليبيا للعمالة المصرية (فيديو)



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه مر 40 شهرا على تحرير الجنوب الليبي، موضحا أن الحياة عادة لطبيعتها وهناك استقرار كامل، حيث أن المدارس والمستشفيات والمحاكم والمطارات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم"، مؤكدًا أن الأوضاع في جنوب ليبيا آمنة بنسبة 100%.



وطالب الوزير الليبي، بإعادة فتح قنوات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، لافتا إلى أن "كثير من العمالة المصرية تدخل بشكل غير شرعي للأراضي الليبية".



وتابع: "المصريون والشركات المصرية لهم الأولوية في التواجد على الأراضي الليبية دون عن الجنسيات الأخرى؛ لأن مصر لها فضل كبير في دعم استقرار الأوضاع في ليبيا".



وأكد أنه يوميا يتم افتتاح الطرق والكبارى والمدارس والمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، داعيًا العمالة للتواجد بكثافة بشكل رسمي في منطقة الجنوب الليبي للعمل في مجالات الصناعة والزراعة وكافة القطاعات الخدمية.



وجه الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير خارجية ليبيا، دعولة لمصر طالب فيها بعودة العلاقات في كافة المجالات، وعودة العمالة المصرية للعمل على إعمار ما دمره الإرهاب في المدن التى تم تحريرها.