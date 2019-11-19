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المنتخب الأولمبي بالقوة الضاربة أمام جنوب إفريقيا.. تعرف على التشكيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل مباراة منتظرة من الجماهير المصرية، تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فى البطولة التى تقام بمصر خلال الفترة الحاليه وتنتهى يوم الجمعه المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو
تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى تمام الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

سيذاع لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على قناة beIN Sport HD 10 وعلى قناة تايم سبورت Time Sport HD ولكن التى تبث على التردد الأرضي، فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الاولمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي
خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي
خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، صلاح محسن

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي كالأتي :

حراسة المرمى: دارين جونسون
خط الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.
خط الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا.
خط الهجوم: فوستر - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.

وصعد منتخب مصر بعدما حقق العلامه الكاملة بدور المجموعات والصعود لنصف نهائي البطولة النقامة فى مصر بعد الفوز على مالي بهدف ثم الفوز على غانا بثلاثيه مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين لهدف.

بينما منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي صعد بعد حصوله على المركز الثانى بالمجموعه الثانيه خلف منتخب كوتديفوار برصيد 5 نقاط جمعهم بالتعادل أمام كل من زامبيا ونيجيريا ثم الفوز على كوتديفوار، ليواجه منتخب مصر.
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