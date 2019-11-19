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التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام بوروندى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:34 ص
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منتخب المغرب
منتخب المغرب
محمد جمال
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يحل اليوم منتخب المغرب تحت قيادة المدير الفنى البوسنى وحيد خليلوزيتش، ضيف ثقيل على منتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، فى مباراة يسعى فيها أسوط الأطلسي للفوز بالثلاث نقاط الأولى لهم بالمجموعه، بعد التعادل خلال المباراة السابقه.


موعد مباراة المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يستضيف ملعب رواجاسور ببورندى مباراة قوية تجمع بين منتخبي المغرب وبوروندى فى تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانيه عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يسعى المنتخب المغربي اليوم للفوز بالمباراة أمام منتخب بوروندى ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى لقاء سيقام فى تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاخرة والرابعه عصرا بتوقيت السعودية والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات والثانيه عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.


التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام بوروندى

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : نصير مزراوى، يونس عبدالحميد، رومان سايس، أشرف حكيمي

خط الوسط : سفيان مرابط، نور الدين مرابط، عادل تعرابت، سليم، حكيم زياش

خط الهجوم : يوسف النصيري


ويسعي منتخب النغرب للفوز خلال المباراة بعد التعادل خلال المباراة السابقه والأولى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتهب موريتانيا بدون أهداف، مما يعنى لابد من وجود الفوز خلال مباريات الجولة الثانيه على بوروندى حتى يكون المنتخب المغربي فى موقف جيد بالمجموعه للصعود بكأس أمم إفريقيا.


ترتيب المجموعة قبل مباراة منتخب المغرب وبوروندى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

إفريقيا الوسطى ثلاث نقاط

المغرب نقطة

موريتانيا نقطة

بوروندى بلا نقاط
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