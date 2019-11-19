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تعليق جرئ من الإعلامي محمد علي خير بعد قرار صابرين بخلع الحجاب .. "فيديو"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
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الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
جرجس ميلاد
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علق الإعلامي محمد على خير، على خبر قرار الفنانة صابرين خلع الحجاب، قائلا: "اندهشت من ردة الفعل على القرار.. لبست الحجاب او خلعته، أنا مالي".

وتابع "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس"، إن الحجاب هو أمر متعلق بالدين وشرعه الله وليست الدولة او أي شخص آخر، لذلك المسؤول فقط عن المحاسبة هو الله، مضيفا: "أنا مالي أنا كبشر.. الناس عمالة تكتب على الفيس بوك، إزاى خلعتي الحجاب، كأنها أتت بفعل شنيع".

وأضاف، أن الأمور الدينية لا يتحكم فيها البشر فهي في أحكام الله، مشيرا إلى أنه إذا كانت "صابرين" تعيش في بلد آخر، كان الأمر اختلف في التعامل.

وأكد أن ردود الفعل هذه تؤكد أن هناك فراغ كبير، يجعل الناس تهتم وتصدر أحكام في أمور ربانية خالصة.
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الكلمات المفتاحية

محمد على صابرين الحجاب

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