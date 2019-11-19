بعد تكذيب شائعة اختطاف رمسيس مرزوق.. 5 فنانين تعرضوا لجرائم قتل وسرقة واغتصاب - رقم 3 مفاجأة

2- وداد حمدي



اشتهرت الفنانة الراحلة وداد حمدي بخفة دمها وتلقائيتها وشاركت فى كثير من الأفلام المهمة، وأثار حادث وفاتها الرأي العام فقد تعرضت للقتل على يد الريجيسير " متي باسليوس" عام ١٩٩٤، حيث قام بطعنها بالسكين طمعا فى مالها، وقد أكدت تحقيقات النيابة أنهم وجدوا خصلة شعر القاتل فى يد الضحية أثناء مقاومتها له، وهو ما ساعد على القبض عليه بعد ٤٨ ساعة فور العثور على جثتها، وحكم عليه بالإعدام.

3 - سهير رمزي تحكي تجربتها الأليمة مع محاول اغتصابها

4- سلاف فواخرجي تتعرض للخطف على يد خادمتها



6- المطربة مروى اللبنانية











وقالت الفنانة سهير رمزي في احدى اللقاءات التلفزيونية إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب عندما كانت في سن الشباب، حيث هجم عليها بعض الأشخاص وقاموا بتحطيم سيارتها ولكن لحسن الحظ لم تتعرض للأذى، وكشفت سهير رمزي أنها عرفت الشخص الذي قام بارسال هؤلاء البلطجية، وهو شاب كان يحبها وعندما رفضت الزواج منه، قرر الانتقام.وتعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لعملية خطف ونجت منها بأعجوبة، واكتشف أن خادمتها ترتب لخطفها وكان بحوزتها جهاز اتصال غريب ومبالغ مالية.وتعرضت الفنانة مروى اللبنانية من قبل للتحرش لأكثر من مرة، في حفلاتها، ولعل أبرزها الحفل الذي أقيم بشاطئ النخيل بالعجمي في الإسكندرية عام 2007، وكان تدافع الشباب للتصوير معها سبب رئيسي أدى إلى تحرش البعض بها، الأمر الذي أصابها بالإغماء من الصدمة.