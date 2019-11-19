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بعد تكذيب شائعة اختطاف رمسيس مرزوق.. 5 فنانين تعرضوا لجرائم قتل وسرقة واغتصاب - رقم 3 مفاجأة
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
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لمياء علي
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أثار مدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق، ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر وروج رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم اختطافه واحتجازه داخل إحدى الفيلات بمنطقة الإسكندرية الصحراوي، الأمر الذي نفاه نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة.
وعلى خطى ذلك، فإذا بحثنا في قصص وحكايات الوسط الفني بأكمله، سنجد أن هناك عدد كبير من الفنانين تعرضوا من قبل إلى جرائم قتل وسرقة واغتصاب واختطاف وكأنهم داخل فيلم أكشن قد لاتصدقه.
وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء المشاهير الذين تعرضوا لجرائم متعددة وأنتهت بوفاة بعضهم.
1- مايا دياب تتعرض للخطف
وكشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب في إحدى اللقاءات التلفزيونية لها، عن تعرضها للخطف من قبل شباب قاموا بملاحقة سيارتها ليلاً ثم تعرضوا لها وهددوها بالقتل باستخدام السلاح، ووصفت شعورها في هذه اللحظة وقالت إنها لم تشعر بالخوف وظلت تناجي ربها.
وقالت مايا أنها لاحظت حينها من محادثة أفراد العصابة مع زعيمهم، بأن أحدهم يضع حزام ناسف، وتركها الخاطفون بعد 9 ساعات ووجدت نفسها على طريق طويل وحولها السيارات ولا تزال حتى هذه اللحظة لا تعرف لماذا تركها الخاطفون وما كان سبب اختطافها.
وعلى خطى ذلك، فإذا بحثنا في قصص وحكايات الوسط الفني بأكمله، سنجد أن هناك عدد كبير من الفنانين تعرضوا من قبل إلى جرائم قتل وسرقة واغتصاب واختطاف وكأنهم داخل فيلم أكشن قد لاتصدقه.
وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء المشاهير الذين تعرضوا لجرائم متعددة وأنتهت بوفاة بعضهم.
1- مايا دياب تتعرض للخطف
وكشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب في إحدى اللقاءات التلفزيونية لها، عن تعرضها للخطف من قبل شباب قاموا بملاحقة سيارتها ليلاً ثم تعرضوا لها وهددوها بالقتل باستخدام السلاح، ووصفت شعورها في هذه اللحظة وقالت إنها لم تشعر بالخوف وظلت تناجي ربها.
وقالت مايا أنها لاحظت حينها من محادثة أفراد العصابة مع زعيمهم، بأن أحدهم يضع حزام ناسف، وتركها الخاطفون بعد 9 ساعات ووجدت نفسها على طريق طويل وحولها السيارات ولا تزال حتى هذه اللحظة لا تعرف لماذا تركها الخاطفون وما كان سبب اختطافها.
2- وداد حمدي
اشتهرت الفنانة الراحلة وداد حمدي بخفة دمها وتلقائيتها وشاركت فى كثير من الأفلام المهمة، وأثار حادث وفاتها الرأي العام فقد تعرضت للقتل على يد الريجيسير " متي باسليوس" عام ١٩٩٤، حيث قام بطعنها بالسكين طمعا فى مالها، وقد أكدت تحقيقات النيابة أنهم وجدوا خصلة شعر القاتل فى يد الضحية أثناء مقاومتها له، وهو ما ساعد على القبض عليه بعد ٤٨ ساعة فور العثور على جثتها، وحكم عليه بالإعدام.
3 - سهير رمزي تحكي تجربتها الأليمة مع محاول اغتصابها
وقالت الفنانة سهير رمزي في احدى اللقاءات التلفزيونية إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب عندما كانت في سن الشباب، حيث هجم عليها بعض الأشخاص وقاموا بتحطيم سيارتها ولكن لحسن الحظ لم تتعرض للأذى، وكشفت سهير رمزي أنها عرفت الشخص الذي قام بارسال هؤلاء البلطجية، وهو شاب كان يحبها وعندما رفضت الزواج منه، قرر الانتقام.
4- سلاف فواخرجي تتعرض للخطف على يد خادمتها
وتعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لعملية خطف ونجت منها بأعجوبة، واكتشف أن خادمتها ترتب لخطفها وكان بحوزتها جهاز اتصال غريب ومبالغ مالية.
6- المطربة مروى اللبنانية
وتعرضت الفنانة مروى اللبنانية من قبل للتحرش لأكثر من مرة، في حفلاتها، ولعل أبرزها الحفل الذي أقيم بشاطئ النخيل بالعجمي في الإسكندرية عام 2007، وكان تدافع الشباب للتصوير معها سبب رئيسي أدى إلى تحرش البعض بها، الأمر الذي أصابها بالإغماء من الصدمة.
اشتهرت الفنانة الراحلة وداد حمدي بخفة دمها وتلقائيتها وشاركت فى كثير من الأفلام المهمة، وأثار حادث وفاتها الرأي العام فقد تعرضت للقتل على يد الريجيسير " متي باسليوس" عام ١٩٩٤، حيث قام بطعنها بالسكين طمعا فى مالها، وقد أكدت تحقيقات النيابة أنهم وجدوا خصلة شعر القاتل فى يد الضحية أثناء مقاومتها له، وهو ما ساعد على القبض عليه بعد ٤٨ ساعة فور العثور على جثتها، وحكم عليه بالإعدام.
3 - سهير رمزي تحكي تجربتها الأليمة مع محاول اغتصابها
وقالت الفنانة سهير رمزي في احدى اللقاءات التلفزيونية إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب عندما كانت في سن الشباب، حيث هجم عليها بعض الأشخاص وقاموا بتحطيم سيارتها ولكن لحسن الحظ لم تتعرض للأذى، وكشفت سهير رمزي أنها عرفت الشخص الذي قام بارسال هؤلاء البلطجية، وهو شاب كان يحبها وعندما رفضت الزواج منه، قرر الانتقام.
4- سلاف فواخرجي تتعرض للخطف على يد خادمتها
وتعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لعملية خطف ونجت منها بأعجوبة، واكتشف أن خادمتها ترتب لخطفها وكان بحوزتها جهاز اتصال غريب ومبالغ مالية.
6- المطربة مروى اللبنانية
وتعرضت الفنانة مروى اللبنانية من قبل للتحرش لأكثر من مرة، في حفلاتها، ولعل أبرزها الحفل الذي أقيم بشاطئ النخيل بالعجمي في الإسكندرية عام 2007، وكان تدافع الشباب للتصوير معها سبب رئيسي أدى إلى تحرش البعض بها، الأمر الذي أصابها بالإغماء من الصدمة.
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