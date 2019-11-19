Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو.. البابا تواضورس يكشف أحلام مسيحي مصر المستقبلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
Advertisements
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس ميلاد
Advertisements
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحب الأطفال كثيرا، قائلا: "الأطفال هم زهور الحياة، وأنا أقضي وقتا طويلا معهم، واستمتع برؤيتهم فمجتمع الكبار يفتقد لبراءة الأطفال وابتسامتهم".

وكشف البابا "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، عن "أحلام المسيحيين"، لافتا إلى أنها "هي أحلام كل المصريين، والجميع يحلم بأن تكون بلادنا في الصفوف الأولى، والكل يشارك في هذا، والمجتمع لن يسير بدون أحلام وخاصة أنه يطبق كافة معايير الإنسانية وبدون تمييز، ومعيار الكفاءة في مسيرة الدولة".

ودعا بطريريك الأسكندرية جميع الإيبارشيات للتوسع في المشاريع التنموية التى تخدم المواطنين، كالمدارس والمستشفيات، مؤكدا أنها تخدم كافة المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تواضروس المسحيين

أخبار تهمك

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ ساعة الا ربع

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 17 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد: "سنصلي في كاتدرائية العاصمة الإدارية"(فيديو)

البابا تواضروس: "السيسي" يقدم صورة صحيحة ونموذجا طيبا.. ومفعول زياراته يمتد لفترات طويلة (فيديو)

البابا تواضروس الثاني ضيف "مساء dmc".. الليلة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد 2019 سيقام في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

البابا تواضروس: بعد حادث دير أبو مقار أوقفنا استقبال طالبي الرهبنة الجدد لمدة عام (فيديو)

البابا تواضروس ينعى ضحايا حادث محطة مصر برمسيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

06:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status