فيديو.. البابا تواضورس يكشف أحلام مسيحي مصر المستقبلية



ودعا بطريريك الأسكندرية جميع الإيبارشيات للتوسع في المشاريع التنموية التى تخدم المواطنين، كالمدارس والمستشفيات، مؤكدا أنها تخدم كافة المصريين.



أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحب الأطفال كثيرا، قائلا: "الأطفال هم زهور الحياة، وأنا أقضي وقتا طويلا معهم، واستمتع برؤيتهم فمجتمع الكبار يفتقد لبراءة الأطفال وابتسامتهم".وكشف البابا "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، عن "أحلام المسيحيين"، لافتا إلى أنها "هي أحلام كل المصريين، والجميع يحلم بأن تكون بلادنا في الصفوف الأولى، والكل يشارك في هذا، والمجتمع لن يسير بدون أحلام وخاصة أنه يطبق كافة معايير الإنسانية وبدون تمييز، ومعيار الكفاءة في مسيرة الدولة".