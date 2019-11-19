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الهلال وأوراوا.. الأزرق السعودي يجهز هدية لجماهيره بنهائي الحلم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
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جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي
محمد الصو
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نجح مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، في توقيع اتفاق مع أحد الشركات لإدارة وتنظيم رحلة نقل جماهير الفريق إلى اليابان، استأزرعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" إن تعاقد الزعيم الهلالي مع الشركة يهدف، إلى نقل 1600 مشجع للفريق عبر الطائرات الخاصة، التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان، لنقل الجماهير إلى المباراة النهائية ضد أوراوا الياباني.

وأكدت الصحيفة أن الشركة ستنظم رحلات الجماهير، من الرياض إلى العاصمة اليابانية طوكيو، ومنها إلى سايتاما حيث تقام المباراة يوم 24 من نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الزعيم الهلالي، لدعم الفريق بعدد كبير من الجماهير لمؤازرة الفريق بالأراضي اليابانية وتحقيق حلم التتويج باللقب.

كما قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعم نادي الهلال قبل مواجهته أمام أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دعواتنا لممثل الوطن بسلامة الوصول والعودة بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائن الأندية السعودية منذ قرابة الـ15 عاماً".

وكانت بعثة فريق الهلال السعودي، وصلت إى العاصمة اليابانية طوكيو الأحد الماضي، من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، السفر مبكرا بسبب تغير الساعة البيولوجية للاعبين، وحتى يتم الاعتياد على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، ولتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

ومن المقرر أن يستأنف الهلال تدريبات الجماعية في جنوب طوكيو اليوم الثلاثاء، قبل أن ينقل معسكره إلى سايتاما قبل 48 ساعة من إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أوراوا، مانحا فريقه أفضلية في مواجهة الإياب.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

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الكلمات المفتاحية

كرة القدم السعودية كرة القدم جماهير الهلال السعودي الدوري السعودي أورورا

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