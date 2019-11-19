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رعب مدريد والنجاعة التهديفية.. أبرز ما حققه "مؤقت" إسبانيا بتصفيات اليورو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:18 ص
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منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
عبدالقادر عرابي
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أنهى المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم مشوار التصفيات الأوروبية بالفوز في الجولة العاشرة والأخيرة على المنتخب الروماني بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتأهل الماتادور الإسباني عن جدارة وإستحقاق في صدارة المجموعة السادسة برصيد 26 نقطة من عشر مباريات جمعها من خلال ثمان مباريات فوز وتعادلين ورصيد خال من الهزائم.

وإصطحب المنتخب الإسباني في المجموعة، المنتخب السويدي الذي جمع 21 نقطة في المركز الثاني للمجموعة.

عودة إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا

ومن المقرر إنهاء فترة المدرب الحالي "روبيرت مورينو" المدير الفني المؤقت للمنتخب الإسباني، الذي تولى المهمة منذ شهر مارس الناضي نتيجة ظروف عائلية مر بها المدير الفني السابق "لويس إنريكي".

وتقرر عودة إنريكي لمقعد الرجل الأول في إسبانيا، على أن يغادر مورينو مقعده في تدريب لا روخا، بعد أن ظهر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة والدموع تنهمر من عينيه.

مسيرة قصيرة وإنجازات رائعة

ورغم قصر مسيرة مورينو في تدريب منتخب إسبانيا والتي إستمرت 6 مباريات فقط، فقد حقق مورينو بعض الإنجازات الغير مسبوقة في تاريخ الماتادور الإسباني.

رعب مدريد

وأصَل منتخب إسبانيا لعقدة مدريد في المبارايات الرسمية، حيث لم يهزم منتخب إسبانيا في مدريد منذ عام 1987.
وخلال 17 مباراة رسمية في مدريد، فاز منتخب إسبانيا بـ 14 مباراة وتعادل في ثلاث وذلك بملاعب إسبانيا المختلفة سانتياجو بيرنابيو وفيسينتي كالديرون وواندا ميتروبوليتانو.

نجاعة تهديفية كبيرة لمنتخب إسبانيا

ونجح ممنتخب إسبانيا رفقة مورينو في تسجل 20 هدفاً خلال ستة مباريات، بمعدل تهديفي 3.3 هدفاً، وهو المعدل الأعلى لأي مدرب في تاريخ المنتخب الإسباني عبر تاريخه الطويل، وذلك وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.
ترتيب المجموعة السادسة بعد مباراة إسبانيا ورومانيا

وبعد تأهل إسبانيا والسويد، جاء الترتيب النهائي للمجموعة السادسة كما يلي

1- إسبانيا 26 نقطة
2- السويد 21 نقطة
3- النرويج 17 نقطة
4- رومانيا 14 نقطة
5- جزر فارو 3 نقاط
6- مالطا 3 نقاط
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