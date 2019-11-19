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عاجل.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة جديدة لجمهور الدراما في 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن تقديم عمل درامي من فكرته لأول مرة، لافتُا إلى أنه المقرر أن يعرض في 2020، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة للمسلسل.

وكتب آل الشيخ، منشور عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف".

وأضاف: "إن شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠ بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".

ومن ناحية أخرى نجحت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، بتنظيم حفلات موسم الرياض، التي شارك بها العديد من النجوم بالوطن العربي.

أبرز نجوم موسم الرياض
النجمة شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، نوال الكويتيه، عمرو مصطفى، تامر عاشور، وغيرهم من النجوم، وحرص العديد من النجوم على توجيه شكر خاص لتركي أل الشيخ بعد نجاح الحفلات.


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الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه دراما تركي إل شيخ الفجر الفني

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