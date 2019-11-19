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موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بتصفيات يورو 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
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منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر مباراة قوية بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، عندما يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب أيرلندا الشمالية، لحساب دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لليورو، على الأراضي الألمانيه اليوم.

موعد مباراة ألمانيا و أيرلندا الشماليه بتصفيات كأس الأمم الأوروبية

يحل منتخب أيرلندا الشمالية ضيف على منتخب ألمانيا اليوم، فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية غشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا و أيرلندا الشماليه بتصفيات كأس الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب ألمانيا منتخب أيرلندا الشماليه اليوم فى مباراة قوية بتصفيات يورو 2020، فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية غشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2020.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام منتخب أيرلندا الشماليه بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: شولز، جوناثان تاه، ماتياس جينتر، لوكاس كولستيرمان
خط الوسط: توني كروس، كيميتش، جرويتسكا
خط الهجوم: جوليان براندت، تيمو فيرنر، سيرجي جنابري.

وحسم منتخب ألمانيا ومنتخب هولندا الصعود من المجموعه لكأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ترتيب المجموعة قبل مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية

ألمانيا 18 نقطة
هولندا 16 نقطة
أيرلندا الشماليه 13 نقطة
بلا روسيا 4 نقاط
إستونيا نقطة
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