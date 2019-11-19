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البابا تواضورس: الاعتداء على الكنائس أصعب يوم عاصرته (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
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البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس ميلاد
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كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مشاعره بعد مرور 7 أعوام على إعتلائه الكرسي المرقسي، مؤكدا أنه يعتبرها أكثر من 7 أعوام بكثير، مؤكدا أن أصعب يوم عاصره خلال تلك الفترة هو يوم 14 اغسطس 2013.

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنه في ذلك اليوم تم الاعتداء على أكثر من 100 كنيسة، وأصبح ذلك اليوم لحظة فارقة في تاريخ الوطن.

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يعتبر يوم 3 يونيو انطلاق للنور، مشيرا إلى أنه يتذكر أيضا زيارة رموز عالمية لمصر خلال تلك الفترة مثل زيارة البابا فرانسيسي الثاني.
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مصر كنائس سيدني رابعة البابا تواضروس 14 اغسطس

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