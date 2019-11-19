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عاجل.. السيطرة على حريق في مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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اندلع قبل قليل، حريق في مستشفى الأمراض النفسية الخانكة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت المعلومات الأولية عن الحادث، أن الحريق اندلع نتيجة قيام بعض العمال بإشعال النيران في قطع خشبية للتدفئة، في أحد الكرافانات ومع شدة الرياح امتد إلى الكرافان"، واندلع الحريق.

وتمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.
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حريق مستشفى الأمراض العقلية حريق الخانكة أخبار

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