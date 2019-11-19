سيمون: سميرة سعيد أول الداعمين لي في بدايتي.. ولا أنسى من قال في حقي كلمة (صور)

بدايتها الفنية

حصلت على بكالوريوس في الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس، بدأت سيمون مشوارها الفني من خلال الغناء أثناء مشاركتها بمهرجان الصداقة المصرية اليونانية، وغنت أغنية باللغة اليونانية.



ثم قدمت عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل التسعينيات، وكان من أشهرها أغنية "مش نظرة وابتسامة" التي حققت لها انتشار ورواج كبير في الوسط الفني وأصبح لها جمهور كبير، وتوج نجاحها من خلال مشا كتها مع الفنان حميد الشاعري بأغنيتي "ساعتي مش مضبوطة " و"بتكلم جد".



ثم جاءت فرصتها الأكبر والأهم من خلال مشاركتها التمثيل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في الفيلم السينمائي "يوم حلو ويوم مر" ذلك في عام "1988"، ثم توالت أعمالها الفنية في التليفزيون والمسرح والغناء.



الأغاني المنفردة لـ"سيمون"

قدمت النحم سيمون عددا من الأغاني المنفردة التي حققت لها شهرة كبيرة وكانت تتميز بصوت عذب من هذه الأغنيات "كان في زمان بنوتة، عيون حبيبي، تاني تاني، أحب أقولك، ماشية في حالي، عينه مني، بتكلم جد، الدنيا تروق، عايزة اصرخ، تعيش الفرحة، خاف مني، حكايات، الحياة، عيني".



مسرحية "كارمن"

شاركت النجمة سيمون في بطولة مسرحية"كارمن" ذلك في عام "1999"، وعرضت على مسرح سينما راديو، والمسرحية مأخوذة عن أوبرا كارمن لجورج بيزيه، وأضاف الفنان محمد صبحي بداخلها قصة أخرى من ضمنها الحرية المطلقة والديكتاتورية، كما ربطها بالواقع السياسي الذي يعيشه العالم.



شارك في بطولة مسرحية كارمن كلاً من النجوم محمد صبحي، سيمون ، أركان فؤاد، خليل مرسي، عبدالله مشرف، مجدي صبحي، عبير فاروق، أيمن عزب، علي شريف، محمد رضوان، محمد محسن، شريف هشام.









نشرت النجمة سيمون مجموعة من صورها ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهرت في الصور برفقة النجمة سميرة سعيد في إحدى المناسبات الفنية التي جمعتهما سويا قبل سنوات طويلة مضت.وعلقت النجمة سيمون علي الصور وكتبت " سميرة سعيد نجمة الأجيال من بدايتي، من أوائل الداعمات لي، وأنا لا أنسي من قال في حقي كلمة"، وظهرت علي صورهما سوياً روح المحبة والبهجة.