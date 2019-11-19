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عدلي القيعي يكشف سبب إصابة حمدي فتحي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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حمدي فتحي
حمدي فتحي
السيد علي
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قال مسئول لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، عدلى القيعي، أن سبب الإصابات التى تعرض له لاعبو الفريق الأحمر بسبب الضغوط، ومشاركتهم فى العديد من البطولات، نافياً ما تردد حول تسبب أرضية ملعب التتش بإحداث أي إصابات للاعبي الأهلي.

وصرح القيعى عبر قناة الأهلي: "ظاهرة الإصابات أصبحت عامة" مؤكداً أن أرضية ملعب التتش ليست سببًا فى إصابة اللاعبين كما يدعى البعض، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح القيعى أن جميع اللاعبين يتعرضون للإصابات خاصة المعرضين لضغط متواصل، بالإضافة إلى هناك عوامل أخرى، مشيراً إلى أن عدم انتظام المسابقات من ضمن العوامل التى تؤدى إلى الإصابات، التي تنال من اللاعبين مرخراً .

يذكر أن حمدى فتحي، لاعب النادى الأهلى، قد تعرض للإصابة بقطع بغضروف الركبة، أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر لمواجهتى كينيا وجزر القمر، بالإضافة إلى تجديد إصابة محمود متولى مدافع الفريق.
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