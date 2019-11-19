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البابا تواضروس يوجه رسالة لللسيسي: اهتمامك تجاوز مصر (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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البابا تواضروس والسيسي
البابا تواضروس والسيسي
جرجس ميلاد
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وجَّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن اهتمامه تجاوز مصر إلى كافة الدول الإفريقية.

وقال "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الاثنين: "كل سنة وهو طيب، وربنا يديه الصحة والحكمة في قيادة الشعب المصري العظيم.

وأشاد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالجهود التى يبذلها الرئيس لإعلاء اسم مصر، ولاسيما الزيارات للخارج؛ لتقوية العلاقات الخارجية، وتأكيد اهتمامه بإفريقيا وليس مصر فقط؛ مؤكدا أنه قام بنشاط كبير خلال الشهور الماضية في جولاته الخارجية من اليابان إلى الولايات المتحدة، مرورا بباقي الدول شرقا وغربا، مشيرا إلى أنه يقدم عملًا رائعًا يعطي مسؤولية الريادة لمصر وكل دول إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

عيد ميلاد تواضروس السيسي

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