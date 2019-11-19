شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "فالنتينو" للزعيم لعادل إمام

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تعليق طارق الإبياري



"فالنتينو"



أبطال "فالنتينو"















وظهر في الصورة الذي قام بنشرها محمد كيلاني، رامي إمام مخرج مسلسل فالنتينو، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان محمد كيلاني، الفنان طارق الإبياري، الفنان سليمان عيد.وعلق "كيلاني" على الصورة قائلًا: "مسلسل فلانتينو رمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله استاذه دلال عبد العزيز، استاذ رامي إمام، استاذ سليمان عيد، واخويا المحترم طارق الإبياري، دعواتكم".ورد عليه الفنان طارق الإبياري، معلقًا عليه قائلًا: "اخويا وحبيب قلبي ابو الاحترام والجدعنه يا كيلاني يا غالي قوي".ليرد عليه الفنان محمد كيلاني قائلًا: " حبيبي يا طارق ربنا يجعلها فتحه خير علينا أن شاء الله"، ويرد عليه "الإبياري": "اللهم أمين يا رب العالمين".وتفاعل الجمهور المتابع له ونالت الصورة إعجابهم، مع عدد كبير من التعليقات مقدمين التهنئة ومتمنيين له النجاح والتوفيق.الجدير بالذكر أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر أن يعرض في رمضان 2019 لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليتم اإعلان عن عرضه في الموسم الرمضاني 2020 ويواصل العمل تصوير مشاهده في عدة مناطق.مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، إلهام عبد البديع، أحمد فريد، بدرية طلبة، هدى المفتي، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.