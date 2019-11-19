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تألق لافت لمهاجم برشلونة ميسي في أسبوع الفيفا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
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تألق اللاعب الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني خلال اسبوع الفيفا الدولي رفقة منتخب الأرجنتين الذي واجه البرازيل وديا بالعاصمة السعودية الرياض و منتخب اورجواي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ميسي يقود منتخب بلاده الارجنيتن للفوز علي منتخب البرازيل في موسم الرياض

قاد النجم العالمي لوينل ميسي منتخب الأرجنتين فوزا بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.


وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين واستطاع النجم العالمي لوينل ميسي أن يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول وأهدر اللاعب الدولي البرازيلي جيسوس مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.


ميسي يسجل ويصنع في تعادل الأرجنتين أمام اورجواي

استطاع النجم العالمي لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني تسجيل هدف وصناعة آخر في تعادل منتخب بلاده بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره منتخب اورجواي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح المهاجم الدولي الاورجوايني أدينسون كافاني التسجل بالهدف الأول عند الدقيقة 34 وتعادل المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للمنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 63 ثم سجل اللاعب الدولي الاورجوايني لويس سواريز هدف التقدم لمنتخب أوروجواي واستطاع النجم العالمي ليونيل ميسي مهاجم منتخب الارجنيتن و نادي برشلونة الاسباني ان يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 92 من ركلة جزاء .


يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الاسباني لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طُرد في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام نظيره منتخب تشيلي ضمن منافسات بطولة كوبا أميركا في الصيف الماضي والتي أقيمت في البرازيل وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصاريحه ضد اتحاد أميركا الجنوبية عقب المباراة .
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ميسي منتخب البرازيل منافسات البطولة مباراة البرازيل والارجنتين المملكة اسبوع الفيفا

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