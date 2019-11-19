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مفاجأة.. تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن شهر نوفمبر لن ينتهي إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم تغيير أكثر من 15 وزيرا، وقد يصل التغيير إلى 21 وزيرا، لافتًا إلى أن هناك حالة انفتاح في الإدارة المصرية، حيث تتولى وجوه جديدة الوزارة.

وأضاف أن إنجاز الوزراء سيتوقف على لغة الأرقام، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة، ووزيرة الصحة، على قائمة الوزراء المغادرين من قائمة الحكومة، معلقًا: "التغيير ليس من أجل التغيير فقط".

وأشار الإعلامي، إلى أن الدولة المصرية كانت تقوم بمراجعة نفسها وآدائها خلال الفترة الماضية، وأن الشعب المصري سيستشعر بأداء مختلفًا للدولة خلال الفترة المقبلة.
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