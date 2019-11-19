البرازيل ضد كوريا الجنوبية.. تعرف على التشكيل المتوقع للمباراة







يواجه اليوم الثلاثاء منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الدولي في العاصمة الإماراتية.





تعرف علي موعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية



من المقرر أن تقام المباراة بين منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة والخامسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الدولي في العاصمة الإماراتية.





التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية



وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة لمباراة كوريا الجنوبية كالتالي:



حراسة المرمي اليسون



خط الدفاع: دانيلو ، ميليتاو ، سيلفا ، ساندرو



خط الوسط: كاسيميرو ، ارثر ، دوجلاس لويس



خط الهجوم: ويليان ، خيسوس ، ويسلي