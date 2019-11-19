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البرازيل ضد كوريا الجنوبية.. تعرف على التشكيل المتوقع للمباراة
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
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علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الدولي في العاصمة الإماراتية.
تعرف علي موعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية
من المقرر أن تقام المباراة بين منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة والخامسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الدولي في العاصمة الإماراتية.
التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية
وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة لمباراة كوريا الجنوبية كالتالي:
حراسة المرمي اليسون
خط الدفاع: دانيلو ، ميليتاو ، سيلفا ، ساندرو
خط الوسط: كاسيميرو ، ارثر ، دوجلاس لويس
خط الهجوم: ويليان ، خيسوس ، ويسلي
بينما جاءت تشكيلة كوريا الجنوبية لمباراة البرازيل كالتالي:
حراسة المرمي: كيم سينج يو.
خط الدفاع: ولي يونج، كيم جين سو، كيم مينجاي، يونج وويونج.
خط الوسط: وهوانج أنبيوم، وسون هيونج مين، ونام تايهي، ولي جاي سونج.
خط الهجوم: وهوانج وي جو، وكيم يونج وون.
تعرف علي نتائج البرازيل ضد كوريا الجنوبية في أسبوع الفيفا
خسر منتخب البرازيل ينتجة هدف مقابل لاشئ أمام نظيره منتخب البرازيل ضمن منافسات أسبوع الفيفا الدولي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين واستطاع النجم العالمي لوينل ميسي أن يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول وأهدر اللاعب الدولي البرازيلي جيسوس مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.
بينما تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره منتخب لبنان دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب المدينة الرياضية الدولي بالعاصمة اللبنانية ببيروت ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022.
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