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موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:36 ص
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منتخب العراق
منتخب العراق
حسام مجدي
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يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب البحرين اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.


موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العالم وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب العراق ومنتخب البحرين اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب البصرة الدولي.


القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

وستذاع مباراة منتخب العراق ومنتخب البحرين اليوم في تصفيات كأس العالم على قناة "العراقية الرياضية" بتعليق رعد ناهي وقتاة "الكأس HD2" بتعليق محمد السعدي وعلى قناة "البحرين الرياضية" بتعليق على آل حسين وعلى قناة "دجلة الفضائية" بتعليق علي لفتة وعلى قناة "MBC العراق".


مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب العراق في المجموعة الثالثة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2021 رفقة كل من منتخب البحرين و هونج كونج وإيران وكمبوديا.


ترتيب المنتخبين في مجموعتهم بتصفيات آسيا

ويحتل منتخب العراق صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.


بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 برصيد 8 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها أيضا حتى الآن في البطولة
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