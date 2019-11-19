أحمد عكاشة: الكنيسة كانت تحرق المرضى النفسيين قديمًا

كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، إن الطب يعالج الأعراض ولا يشفي المرض، ما عدا أمراض المخ، لافتًا إلى أن المخ يحتوي على 100 مليار ترانزستور، موضحًا أنه لا يوجد كمبيوتر في العالم يحتوي على هذا الكم.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن استعمال المخ يعمل على زيادة الخلايا، ويحمي من مرض الزهايمر.



ولفت إلى أن الكنيسة كانت تحرق المرضى النفسيين قديمًا، وكانوا يعتبرون المريض النفسي "لابسه جن"، موضحًا أن القرآن ليس معجم طب، ولا يعالج الأمراض؛ لأن لكل داء دواء، متابعًا: "الإيمان يقلل الألم، ويجعل الإنسان يتقبله، ولكن لا يشفي المرض"، موضحًا أن التربية والنشأة والحسد والروح الشريرة ليس لهم علاقة بالمرض النفسي.

