موعد مباراة فلسطين وأوزبكستان اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في تصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة

يحل اليوم الثلاثاء منتخب فلسطين ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الصين و بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022 علي ملعب باختاكور المركزي الدولي بمدينة باختاكور الأوزبكستانية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب فلسطين و نظيره منتخب أوزبكستان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الصين و بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022 علي ملعب باختاكور المركزي الدولي بمدينة باختاكور الأوزبكستانية في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة و الثالثة عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات.





وتنقل هذه المباراة قناة Alkass Two HD المفتوحة على النايل سات بتعليق سمير اليعقوبى و قناة Palestine Sport المفتوحة علي نايل سات بتعليق خليل جاد الله.





ويدخل المنتخب العربي الفلسطيني المباراة وهو في المركز الرابع من المجموعة برصيد 4 نقاط من خمس مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط و تعادل في مباراة واحدة فقط بينما تلقي الخسارة في مباراتين بينما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط من خمس مباريات.





وحقق منتخب أوزبكستان الفوز في مباراتين وتلقي الخسارة في مباراتين آخرها كان أمام منتخب السعودية الاسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الصين و بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022 علي ملعب باختاكور المركزي الدولي بمدينة باختاكور الأوزبكستانية.



