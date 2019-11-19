الأنبا ماركوس يوضح مفهوم خدمة "الكهنوت"





وأوضح " ماركوس" خلال كلمته بسيمنار المجمع المقدس، الاثنين، أن الدعوة إلى الكهنوت هى دعوة إلهية من صاحب المقدسات الرب يسوع، بحسب القديس أغسطينوس، مؤكدًا أن هذا السرّ هو عمل المسيح نفسه الذي يعمل به خدّامه بقوة الروح القدس.



وأكد على أهمية حضور الحب في قلب الكاهن أمام الله في الليتورجيا، هو في الحقيقة يصلب الكاهن صلبًا فالحب الذى يصلى به، واضعًا مشاكل وهموم وأتعاب شعبه ومقاوميه، يسقيه لذة فرح القيامة مع المسيح المنتصر القوي الذى انتصر على الموت وأقامنا معه.



ولفت الي أن لغة بذل الذات في خدمة الليتورجيا هى أفضل سبيل ليتجدد الكاهن ويربح ذاته وشعبه باذلًا نفسه من خلال الصلوات.



وأضاف: لا شئ يجسّد أبوة الله ومحبته للبشر مثلما يبرزها خدمة سر الاعتراف، مشيرًا الي أن الكاهن أشبه بطبيب روحي؛ فلذلك عليه أن يتعلّم منذ سيامته ليقتني حياة الإفراز والتمييز في الحياة الروحية، ليعرف كيف يدبّر الآخرين، فليست كل الأدوية تنفع الجميع.



قال الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، إن خدمة الكهنوت هى خدمة جليلة لأنها تخص الأسرار والتعليم وهى مقدسات إلهية، "خُدَّامِ الْمَسِيحِ، وَوُكَلاَءِ سَرَائِرِ اللهِ" (1كو1:4).