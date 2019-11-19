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موعد مباراة هولندا وأستونيا اليوم الثلاثاء 19/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
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محمد جمال
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يستعد ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردادم، لاستضافة مباراة سهلة نسبيا للطواحين ضد إستونيا، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.
ويحل المنتخب الإستوني ضيفا على منتخب هولندا، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة، بالتصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية بالعام المقبل.
ويدخل المنتخب الهولندي، المباراة من أجل تحقيق الفوز وتأكيد صعوده ببطولة العام المقبل، والعودة مجددا للمشاركات الأوروبية بعد غياب لفترة وجيزة.
موعد مباراة هولندا وإستونيا بتصفيات اليورو
ويستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا معقل المنتخب الهولندي، مباراة الطواحين ضد إستونيا، والمقرر لها في الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإستونيا بالتصفيات الأوروبية
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة هولندا ضد إستونيا، على قناة bein sports HD3، الناقل الحصري لمباريات تصفيات اليورو 2020، على أن يسبقها ستوديو تحليلي يضم العديد من نجوم كرة القدم.
أخر مواجهة بين الطرفين
وإلتقى المنتخبين ضمن مباريات ذهاب المجموعة على ملعب إستونيا، وإنتهت بفوز المنتخب الهولندي، بنتيجة رباعية دون رد.
ترتيب الفريقين بالمجموعة
ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المنتخب الإستوني المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وفقد أمل التأهل بصورة نهائية، خلف كل من منتخب بيلاروسيا صاحب المركز الرابع بأربع نقاط، وأيرلندا الشمالية برصيد 13 نقطة بالمركز الثالث في المجموعة.
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