Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة هولندا وأستونيا اليوم الثلاثاء 19/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
Advertisements
منتخب_هولندا
منتخب_هولندا
محمد جمال
Advertisements
يستعد ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردادم، لاستضافة مباراة سهلة نسبيا للطواحين ضد إستونيا، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.


ويحل المنتخب الإستوني ضيفا على منتخب هولندا، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة، بالتصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية بالعام المقبل.


ويدخل المنتخب الهولندي، المباراة من أجل تحقيق الفوز وتأكيد صعوده ببطولة العام المقبل، والعودة مجددا للمشاركات الأوروبية بعد غياب لفترة وجيزة.


موعد مباراة هولندا وإستونيا بتصفيات اليورو

ويستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا معقل المنتخب الهولندي، مباراة الطواحين ضد إستونيا، والمقرر لها في الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإستونيا بالتصفيات الأوروبية

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة هولندا ضد إستونيا، على قناة bein sports HD3، الناقل الحصري لمباريات تصفيات اليورو 2020، على أن يسبقها ستوديو تحليلي يضم العديد من نجوم كرة القدم.


أخر مواجهة بين الطرفين

وإلتقى المنتخبين ضمن مباريات ذهاب المجموعة على ملعب إستونيا، وإنتهت بفوز المنتخب الهولندي، بنتيجة رباعية دون رد.


ترتيب الفريقين بالمجموعة

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المنتخب الإستوني المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وفقد أمل التأهل بصورة نهائية، خلف كل من منتخب بيلاروسيا صاحب المركز الرابع بأربع نقاط، وأيرلندا الشمالية برصيد 13 نقطة بالمركز الثالث في المجموعة.
Advertisements

أخبار تهمك

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 11 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status