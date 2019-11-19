رامي جمال يكشف مفاجأة غير متوقعة لمعجبة مريضة بالبهاق بعد إصابته بالمرض





المريضة علقت على صورة جمال، وقالت إنها مريضة بهاق وتتعرض لمواقف سخيفة بسبب هذا المرض وأن الناس يبتعدون عنها خوفاً من العدوى، حتى أن خبيرة التحميل يوم خطوبتها كانت تريد أن تستخدم أدوات تجميل مختلفة عن التي تستخدمها لباقي العرائس حتى لا تنتقل عدوى المرض.



ورد عليها رامي جمال قائلًا: "الفترة الجاية مش هيحصل كده تاني، وهنعرفهم عنه كل حاجة، وانا هغني في فرحك هدية".



ذلك بعد الحملة التي تبناها الفنان رامي جمال عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ويوضح فيها أن هذا المرض غير معدي، وطرق الوقاية منه.



إصابة رامي جمال بالبهاق

حيث أصيب الفنان رامي جمال منذ ما يقرب من أكثر من عام مضي بمرض البهاق، وحاول إخفائه بإستخدام وسائل تجميل أثناء ظهوره في حفلاته، ولكنه بعد تعرضه لمواقف سخيفة أيضاً، قرر أن يقوم بنشر منشور جديد على إنستجرام يعلن إصابته بهذا المرض وتقبل الجمهور له، أو يحاول امتهان مهنة أخري غير الفن.



دعم أهل الفن للفنان رامي جمال

عقب نشره هذا المنشور بشاعات قليلة قام عدد مهول من أهل الفن والغناء في مصر والوطن العربي بدعم الفنان رامي جمال مطالبين منه عدم الاعتزال و معبرين له عن حبهم له في كل حالاته، وقامت الفنانة أنغام هي وزوجها الملحن محمد إبراهيم بزيارته في اليوم التالي، وإعلانهم عن عمل فني جديد ودعمه والتقاط صورة معه.



تراجعه عن قرار الاعتزال وإعلانه عن ألبوم جديد

بعد كم الحب الكبير الذي لاقاه الفنان رامي جمال من جمهوره في كل مكان، أعلن أنه تراجع عن الاعتزال، وأنه قريبا ستطرح أحدث ألبوماته الغنائية.



رامي جمال ضيف برنامج صاحبة السعادة

أعلن الفنان رامي جمال من خلال صفحته الرسمية على موقع"إنستجرام" أنه سيحل ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي يذاع عبر نافذة قناة "DMC".



حيث كتب علي صورته مع إسعاد كواليس من كواليس الحلقة "استنوا الحلقة دي بالنسبة لي أهم مقابلة عملتها، علشان كمية الحب والسعادة اللي شفتها من صاحبة السعادة، أنا محظوظ الحمدلله".

















في موقف إنساني من النجم رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعد إحدى معجباته تعاني من نفس مرضه البهاق، بمفاجأة.