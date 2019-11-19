Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال يكشف مفاجأة غير متوقعة لمعجبة مريضة بالبهاق بعد إصابته بالمرض

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
Advertisements
رامي حمال مرض اابهاق برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس
رامي حمال مرض اابهاق برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس
اسماء زقزوق
Advertisements

في موقف إنساني من النجم رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعد إحدى معجباته تعاني من نفس مرضه البهاق، بمفاجأة. 

المريضة علقت على صورة جمال، وقالت إنها مريضة بهاق وتتعرض لمواقف سخيفة بسبب هذا المرض وأن الناس يبتعدون عنها خوفاً من العدوى، حتى أن خبيرة التحميل يوم خطوبتها كانت تريد أن تستخدم أدوات تجميل مختلفة عن التي تستخدمها لباقي العرائس حتى لا تنتقل عدوى المرض.

ورد عليها رامي جمال قائلًا: "الفترة الجاية مش هيحصل كده تاني، وهنعرفهم عنه كل حاجة، وانا هغني في فرحك هدية".

ذلك بعد الحملة التي تبناها الفنان رامي جمال عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ويوضح فيها أن هذا المرض غير معدي، وطرق الوقاية منه.

إصابة رامي جمال بالبهاق
حيث أصيب الفنان رامي جمال منذ ما يقرب من أكثر من عام مضي بمرض البهاق، وحاول إخفائه بإستخدام وسائل تجميل أثناء ظهوره في حفلاته، ولكنه بعد تعرضه لمواقف سخيفة أيضاً، قرر أن يقوم بنشر منشور جديد على إنستجرام يعلن إصابته بهذا المرض وتقبل الجمهور له، أو يحاول امتهان مهنة أخري غير الفن.

دعم أهل الفن للفنان رامي جمال
عقب نشره هذا المنشور بشاعات قليلة قام عدد مهول من أهل الفن والغناء في مصر والوطن العربي بدعم الفنان رامي جمال مطالبين منه عدم الاعتزال و معبرين له عن حبهم له في كل حالاته، وقامت الفنانة أنغام هي وزوجها الملحن محمد إبراهيم بزيارته في اليوم التالي، وإعلانهم عن عمل فني جديد ودعمه والتقاط صورة معه.

تراجعه عن قرار الاعتزال وإعلانه عن ألبوم جديد
بعد كم الحب الكبير الذي لاقاه الفنان رامي جمال من جمهوره في كل مكان، أعلن أنه تراجع عن الاعتزال، وأنه قريبا ستطرح أحدث ألبوماته الغنائية.

رامي جمال ضيف برنامج صاحبة السعادة
أعلن الفنان رامي جمال من خلال صفحته الرسمية على موقع"إنستجرام" أنه سيحل ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي يذاع عبر نافذة قناة "DMC".

حيث كتب علي صورته مع إسعاد كواليس من كواليس الحلقة "استنوا الحلقة دي بالنسبة لي أهم مقابلة عملتها، علشان كمية الحب والسعادة اللي شفتها من صاحبة السعادة، أنا محظوظ الحمدلله".







Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنان رامي جمال مصاب بمر ض البهاق بهاق الفجر الفني

أخبار تهمك

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 19 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

موضوعات متعلقة

آخرهم رامي جمال.. مشاهير أصيبوا بمرض البهاق منهم مايكل جاكسون (صور)

بعد إصابة رامي جمال بـ"مرض البهاق".. الأعراض والأسباب والعلاج

بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. محطات في حياة رامي جمال

نجوم الفن يساندون رامي جمال بعدما إعلن إصابته بـ"البهاق" وتفكيره في الاعتزال

"النص الحلو في حياة رامي جمال وهذه قصة حبه لـ ناريمان" (فيديو)

عاجل.. أول رد من رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status