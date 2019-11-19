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تفاصيل اعتداء طالب على مدرس بالشوم وآلات حادة (فيديو)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
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المدرس المعتدى عليه
المدرس المعتدى عليه
كساب أحمد
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قالت فادية حسن أبو النور، موظفة إدارية بمدرسة بكفر الشيخ، تفاصيل الاعتداء عليها وعلى زميل لها، وطالب بالمدرسة من قبل أحد الطلبة وذويه.

وأوضحت "أبو النور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن طالب اعتدى على طالب آخر، ما أدى لوجود إصابة في أنفه أدت لنزيف دم.

وتابعت، أنه أثناء قيامها بمسح الدماء من على وجه الطالب المعتدى عليه، وجدت بعض أهالي الطالب المعتدي الذي يدعى ناصر مرعي، يحملون "شوم وسكاكين"، وقاموا بضربها، لافتة إلى أنها والدة الطالب المعتدى عليه، وفي نفس الوقت موظفة ادارية بالمدرسة.

من جانبه قال آسر محمد خيري، المدرس المعتدى عليه، خلال نفس المداخلة، إنه عندما وجد طالب يعتدي على مُدرسة بمساعدة أهله، حاول فض المشاجرة، فقام الطالب بضربه "بالشومة" وبعض الآلات الحادة، الأمر الذي ترتب عليه إجراء عملية جراحية وتركيب شرائح حديد في يده، معقبًا: "أنا أصبحت عاجزًا الآن".
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