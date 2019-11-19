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صديق أحمد زكي يكشف عن أهم مقتنياته وماذا فعل بها نجله هيثم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
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أحمد زكي
أحمد زكي
أمنية فوزي
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كشف الدكتور حسن البنا، طبيب وصديق الفنان الراحل أحمد زكي، عن مقتنيات أحمد زكي، قائلًا إن أهمها الشهادات والجوائز الهامة التي حصدها في كافة المحافل أثناء مسيرته الفنية.

وأضاف "البنا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الإثنين، أن هناك ملابس استخدمها في أفلامه وكان يحبها، مثل ملابس فيلم "البيه البواب"، و"البيض والحجر"، و"جمال عبد الناصر"، بالأضافة إلى أعماله والسيناريوهات التي قدمها والتي لم يقدمها.

وتابع أن الراحل هيثم أحمد زكي كان لديه الكثير من المقتنيات ولكنه تصرف في بعضها، عندما قام بتجهيز الشقة، مؤكدًا أن هذه المقتنيات لا تخص أحمد زكي وحده بل جميع المصريين.
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