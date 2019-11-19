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موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم 19/11/2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا Time sport

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.


موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.


طريق مصر وجنوب أفريقيا في البطولة :-

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط.


وتأهل منتخب جنوب افريقيا كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة ضد منتخب نيجيريا والتعادل مع منتخبي كوت ديفوار وزامبيا، وصعد منتخب كوت ديفوار كمتصدر لتلك المجموعة برصيد 6 نقاط.


أهداف مصر من مباراة جنوب أفريقيا :-

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتحقيق الفوز على منتخب جنوب افريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، حيث يتأهل أول ثلاث مراكز في البطولة إلى الأولمبياد بشكل مباشر.


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