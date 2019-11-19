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أول تعليق من رضا عبد العال على تعادل الفراعنة: "مشفتش الماتش"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
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رضا عبد العال
رضا عبد العال
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علق نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، رضا عبد العال، على تعادل المنتخب المصري أمام نظيره جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وصرح عبد العال، عبر فضائية " أم بى سى مصر" : "أنا مشوفتش المباراة، لكن الكابتن حسن شحاتة، الشخص الوحيد الذي يصلح لتدريب المنتخب الأول".

وواصل عبد العال حديثه: "مشكلتنا هي أن المسئولين في مصر اللى بيختاروا مدربين المنتخب لعكننة الشعب ، والحل مينفعش غير حسن شحاته هو فقط من يصلح في تدريب المنتخب أو مدرب أجنبي فرز أول".

وإختتم عبد العال تصريحاته: " لم يعد هناك شيء اسمه روح العب، لكن هناك خطط وتكتيك، وحسن شحاته كان بينيم أفريقيا من المغرب، وأشاد بمدرب نادي وادى دجلة، قائلا:" بيصنع لاعبيين، ليس مثل باقي المدربين في بطولة الدوري العام".

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام جزر القمر، بدون أهداف، حيث زهر الفراعنة بأداء باهت، أغضب الجماهير المصرية، وكافة المحللين والمتابعين للمنتخل الوطني المصري. 

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بمجموعته، خلف جزر القمر المتصدر، ومنتخب كينيا الثاني وتوجو الرابع .

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