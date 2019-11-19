الأنبا لوكاس: سلطة الأسقف في أبوته



وتابع أسقف أبنوب والفتح، أن الأسقف صاحب فكر متجدد باستمرار، يقبل الأفكار ويمتحنها، يختار ما هو حسن فيها، يجيد الحوار ويجيد الاستماع، يفكر كثيرًا، يحتضن كل التنوع الموجود في البشر، قلبه متسع لكل أحد، فكره متسع لكل أحد، يحمل الكنيسة كلها في قلبه ويقدمها في زمنه بالصورة التي يفهمها الجميع.

وأكد إنه الراعي الصالح قلبه مفتوح لكل أحد وهو كراعي محب يعمل في صفوف الرعية ويخدمهم.



ولفت الي أن سلطة الأسقف في أبوته، وتظهر أبوته في كل صباح ومساء فهو يشبع الكل ويستر على الكل.

وأكد إنه ينبغي أن يكون معلمًا صالحّا مشبعًا، والشبع نجده في الكتاب المقدس "لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ" (مت4:4) فهو يعيش بالوصية ويشجع أبناءه يعيشوا بالوصية.

قال الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب، إن الأسقف يجب أن يتميز بالأبوة، وهي تحمل معاني العناية والرعاية والحماية والستر والحب والعطف وأيضًا الحزم، ولكن الحزم يأتي من خلال الأبوة.وأضاف الأنبا لوكاس، إنه السيرة الطاهرة كما يقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "أحفظ نفسك طاهرًا" يقصد احفظ نفسك في سيرة طاهرة، فأن من صفات الأسقف أن يكون هو النموذج الأول في إيبارشيته وفي خدمته، وهو النموذج الأول في المحبة التي إنسكبت في قلبه بعمل الروح القدس.