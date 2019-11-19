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أحدث ظهور لـ أحمد فهمي مع زوجته أميرة فرج وأبنائه (صورة)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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نشرت المطربة المعتزلة أميرة فرج أحدث صورة تجمعها مع أفراد عائلتها وزوجها الفنان والمطرب أحمد فهمي، ذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهر في الصورة زوجها النجم أحمد فهمي وأولادها أثناء تواجدهم في أحد المطاعم.

وعلقت على الصورة: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي يا قلبي يا روحي وإن شاء تكون أسعد وأنجح وتخقق اللي نفسك فيه، علاقتي بيك مش أم وأبنها أنت صاحبي واخويا وابني واختي ساعات، ربنا يخليك ليا واشوفك دايما سعيد وناجح، وفخورة بك و بدماغك الحلوة اللي دايما بتفهمني من غير ما اتكلم.

مسلسل "بروفا"
قدم الفنان أحمد فهمي هذا العام "2019" المسلسل اللبناني "بروفا"، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاح كبير في لبنان، من تأليف يم مشهدي، ومن إخراج رشا شربتجي.

شارك في بطولة المسلسل أحمد فهمي، سميرة بارودي، ماغي بو غصن، وسام صباغ، ريتا حرب، هيام أبو شديد، نهلا داوود، مي صايغ، الكو داوود، فيفيان أنطونيوس.

مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن
قدم الفنان أحمد فهمي مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، والذي عرض في عام "2018" وحقق ناجحاً كبيراً وقت عرضه علي شاشات التليفزيون في جزئيه الأول والثاني.



دارت أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي مميز لعلاقة بين زوجيين تجمعهما قصة حب أسطورية وتتوج بالزواج، ولكن سرعان ما تتحول الأحداث إلى قصة مأسوية بسبب خيانة الزوج مع حبيبته القديمة، وتقوم الزوجة هي الأخرى بخيانته وتعترف له بخيانتها، مما يجعلهما يفترقا، ويعكس المسلسل تأثير الخيانة على الرجل والمرأة في الزواج .

مسلسل أما شهيرة أنا الخائن من تأليف نور عبد المجيد، إخراج احمد مدحت، بطولة أحمد فهمي، ياسمين رئيس، خالد زكي، أحمد فؤاد سليم، ولاء الشريف، أشرف مهدي، سامي مغاوري، مفيد عاشور، أسماء أبو اليزيد،ياسر علي ماهر،احمد دياب، حنان سليمان، مها أبو عوف.


أحدث ظهور لـ أحمد فهمي مع زوجته أميرة فرج وأبنائه (صورة)
أحدث ظهور لـ أحمد فهمي مع زوجته أميرة فرج وأبنائه (صورة)
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