تامر دونجا يكشف تفاصيل اشتباكه بقطاع الناشئين: عبد الهادي "سخر مني" وعبد العزيز "طردني" !



أفصح تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك الأسبق، عن تفاصيل اشتباكه مع مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز بقطاع ناشئين الابيض.



وقال دونجا خلال حواره ببرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "عمري ماهاجمت زميل، انا مش بتاع مشاكل من الأساس، فقط كنت رد فعل وليس فعل"



واردف : سيد حفني تحدث معي بشكل غير لائق وسط نجوم الزمالك خلال احدى المباريات، عقب انتهاء المباراة نزلت الملعب وحاولت ان اتحدث معه ولكنه لم يلتفت لي، فبشكل تلقائي ارتفعت نبرة صوتي لكي ينتبه لي، وحدث بينا مشادة كلامية.



واستكمل : في نفس التوقيت وجدت مدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز يشتبكون معي.



وافصح : قالي لي مدحت عبد الهادي "انت ملعبتش سنتين على بعض في الزمالك" كما قام ايمن عبد العزيز بطردي من النادي قائلا : اطلع برا.



واكد : اندهشت من طريقة حديثهم، وقمت بالخروج من كل "الجروب" الخاصة بالعمل داخل النادي، في نفس لحظة خروجي من الملعب، وقررت عدم العودة.



وتابع : قمت بفعل ذلك لاني لن اذهب لرئيس النادي من أجل الشكوى، مع العلم ان من يشتكي اولا هو من يحصل على حقه كاملا.



وكشف: اتصل بي بعد ذلك اداري الفريق واكد لي ان رئيس النادي يريد الجلوس معي للحديث عما حدث، فاستجبت تقديرا له.



وافصح : دخلت المكتب وجدت الجميع متواجد بالجلسة، فلم يقول رئيس النادي غير كلمة واحده : "الكل يقدم استقالته"



واتم كلماته: وافقت على الفور ورحلت، في اليوم التالي كان عبد الهادي وعبد العزيز متواحدين في النادي بشكل طبيعي، وعلمت ان هناك اخبار تفيد بفصلي، وهذا لم يحدث.