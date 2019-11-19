برلماني يكشف رد فعل "الداخلية" على طلبه بزيارة سجن "برج العرب"

كشف سامح السايح، عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخلية تواصلت معه، وذلك بعد مطالبته بأن يكون هناك زيارة لسجن برج العرب بالأسكندرية أسوة بزيارة سجن طرة، لتخبرة بالموافقة على طلبه، وأنه يمكنه زيارة السجن في أي وقت.



وأضاف "السايح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه استئذنهم أن يتواصل معهم غدا لالتزامه بحضور جلسات في المجلس، حتى يحدد موعد الزيارة.



وأوضح أن هدف هذه الزيارة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الملفات المختلفة، مؤكدا أن الكاميرا ستوضح للرأي العام ماذا يحدث داخل السجون، وكيف يعامل المسجون، حتى لا يزايد أحد على مصر، معقبا: "كل واحد ياخد حقه، لو في خطأ نحاسب المقصر".

