مدير مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة يكشف وضع المرضى بعد اندلاع الحريق

قال الدكتور وائل فؤاد مدير المستشفي الصحة النفسية بالخانكة، إن الحريق الذى وقع بالمستشفى نشب بأحد "الكرفانات"، التابعة لأحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال بالمستشفى، نتيجة إشعال بعض عمال الشركة النار في الأخشاب للتدفئة، ومع شدة الرياح طالت النيران "الكرفان"، ما أدى إلى نشوب الحريق به.



وأضاف مدير مستشفي الصحه النفسية، أن الحريق بعيد تماما عن كافة مباني المستشفي، وعنابر إقامة النزلاء، مؤكدا بأنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة دون خسائر بشرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.