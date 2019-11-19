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هكذا احتفل أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرص الثنائي أحمد حلمي، ومني زكي على الأحتفال بعيد ميلادهم الذي يوافق اليوم 18 نوفمبر في جو عائلي مع أبنائهم.

ونشرت الفنانة مني زكى، مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها وهي وزجها الفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

تعليقها
وعلقت النجمة مني زكى، على الاحتفال بعيد ميلادها هي وزجها أحمد حلمي، قائلة: "أسرتي"، وعلقت مرة أخرى "أميري" فى إشارة منها لزوجها النجم أحمد حلمي.

الفنانون يهنئون الثنائي
وحرص العديد من النجوم على تهنئة مني زكى وأحمد حلمي، وعلى رأسهم النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلاد أحمد حلمي ومني زكى "عيد ميلاد سعيد، أنا أحبكم سويًا".

كان تزوج النجم أحمد حلمي، من الفنانة مني زكى، في عام 2002، بحفل زفاف حضر به العديد من نجوم الفن، وأنجبت منه ثلاث أبناء وهما لي لي وسليم ويونس.
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