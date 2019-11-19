عاجل.. أول ظهور لرمسيس مرزوق بعد شائعة احتجازه بفيلا على الطريق الصحراوي (صورة)

زار المخرج مدير التصوير محمد حمدي بلايف، مدير التصوير رمسيس مرزوق في منزله لطمأنة محبيه عليه بعد شائعة احتجازه بفيلا على الطريق الصحراوي.





وحرص بلايف على إلتقاط الصور ورافقه دكتور محمد شفيق مدير التصوير واستاذ بالمعهد العالى للسينما والمهندس زوسر مرزوق شقيق الدكتور رمسيس، مدير التصوير مارك عوني ابن شقيق الدكتور رمسيس، مدير التصوير تامر جوزيف، المنتج طارق الشيمي، المخرج اشرف سمير عبد الباقي

تكذيب شائعة اختطافه

كان نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، أكد أنه لاصحة للشائعات التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز أسرة لرميسي مرزوق بفيلا على الطريق الصحراوي.





وأوضح في تصريحات صحفية، أنه كلف أحد أعضاء مجلس النقابة بمتابعة الحالة، فور سماعه الشائعة.





وجدد تأكيده أنهم اطمأنوا عليه، بعد التواصل معه كما اطمأنوا على وضعه الصحي.



