Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب واقعة "طفلي السلم"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:24 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب واقعة ترك أم لطفليها في بير سلم المكان الذي يقطن فيه والدهما، والمعروفة إعلاميا بـ واقعة "بير السلم"، قائلا: "لا الأب ولا الأم دول ينفعوا للطفلين".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "الطفل اللي مالوش أب وأم، الدولة هى أبوه وأمه، وإحنا مستعدين نلم فلوس، والعيال تتربي كويس، دول زي أولادنا، إزاي يسيبوا العيال عند بتاع الفاكهة".

وأضاف "أديب"، "في ناس بتتمنى من ربنا ضفر عيل، ويصرفوا ملايين، ويلفوا الدنيا عشان ربنا يرزقهم بعيل، لا يسعنا إلا أن نقول لا إله إلا الله"، مطالبا الدولة أن تأخذ حق الطفل من العيلة، معقبا: "لازم القضية دي وقضية التنمر يكونوا عبرة من لا يعتبر"، منوها بأن قانون الأحوال المدنية في مصر "أعرج" ويحتاج للإصلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب طفلي شادي الامير طفلي السلم شادي الامير توك شو أخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أزمة في الأهلي بسبب فايلر.. وحسم مصير أزارو من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 11 ساعة

"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 11 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

موضوعات متعلقة

"الهجرة" تشارك في احتفالية الحملة الوطنية "أنا ضد التنمر"

رجل أعمال كويتي يتبرع بـ290 ألف جنيه لزراعة كليتين لطفلين بالشرقية

ما هي مخاطره؟.. كل ما تود معرفته عن التنمر

بيت الزكاة: صرف معاش مدى الحياة للطفلين المتوفي والديهما بسبب الغاز

‫المطرب شادي الامير‬‎ يُعلق على واقعة ترك أبنائه في الشارع: "الصغير مش ابني" .. وهذه عقوبة تعريض الأطفال للخطر

بعد سنتين من الطلاق "تحمل" فجأة .. التفاصيل الكاملة في قصة المطرب شادي الامير و "طفلي طنطا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status