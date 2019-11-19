عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب واقعة "طفلي السلم"

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب واقعة ترك أم لطفليها في بير سلم المكان الذي يقطن فيه والدهما، والمعروفة إعلاميا بـ واقعة "بير السلم"، قائلا: "لا الأب ولا الأم دول ينفعوا للطفلين".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "الطفل اللي مالوش أب وأم، الدولة هى أبوه وأمه، وإحنا مستعدين نلم فلوس، والعيال تتربي كويس، دول زي أولادنا، إزاي يسيبوا العيال عند بتاع الفاكهة".



وأضاف "أديب"، "في ناس بتتمنى من ربنا ضفر عيل، ويصرفوا ملايين، ويلفوا الدنيا عشان ربنا يرزقهم بعيل، لا يسعنا إلا أن نقول لا إله إلا الله"، مطالبا الدولة أن تأخذ حق الطفل من العيلة، معقبا: "لازم القضية دي وقضية التنمر يكونوا عبرة من لا يعتبر"، منوها بأن قانون الأحوال المدنية في مصر "أعرج" ويحتاج للإصلاح.

