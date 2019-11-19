أهداف مباراة - إسبانيا 5 × 0 رومانيا | التصفيات المؤهلة ليورو 2020

أكرم المنتخب الإسباني ضيفه الروماني بخمسة أهداف دون رد، اليوم الاثنين بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020.





وإفتتح فابيان رويز أهداف اللقاء للماتادور الإسباني في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه الفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بثلاثية لإسبانيا.





وأحرز الروماني أدريان روس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 قبل أن يتكفل ميكيل اويارزابال بالهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.



