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أهداف مباراة - إسبانيا 5 × 0 رومانيا | التصفيات المؤهلة ليورو 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
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منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
محمد مرعي
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أكرم المنتخب الإسباني ضيفه الروماني بخمسة أهداف دون رد، اليوم الاثنين بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وإفتتح فابيان رويز أهداف اللقاء للماتادور الإسباني في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه الفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بثلاثية لإسبانيا.

وأحرز الروماني أدريان روس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 قبل أن يتكفل ميكيل اويارزابال بالهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة ويأتي خلفه منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ويليهم النرويج في المركز الثالث برصيد 17 نقطة ومن قم رومانيا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة وتتواجد مالطة في المركز الخامس بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن جزر فارو الأخير.
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