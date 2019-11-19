رزان وعلاء زلزلي يتألقان في حفل غنائي بقبرص (صور)













أشعلت الفنانة اللبنانية رزان والفنان علاء زلزلي، الاجواء في قبرص بحفل غنائي مميز في إحدى الفنادق الشهيرة.وشهدت السهرة حالة من البهجة نثرها الثنائي، وسط حضور جماهيري كبير ممن يعشقون الطرب والسهر، وتألق علاء زلزلي صوتًا وحضورًا.وافتتحت رزان السهرة بأغاني طربية مميزة أشاد بها الحضور، وخطفت الأنظار بحضورها وصوتها الجهور.كما قدمت باقة مميزة من أجمل الاغنيات الرومانسية والشعبية والخليجية والمواويل التركية، تفاعل معها الحضور على نغمات أغنيتها الخاصة إن كنك زلمي لاقيني، ورددوا كلماتها معها.الحفل قدمه الاعلامي اللبناني زكريا فحام وكان من تنظيم شركة azako production لصاحبها السيد محمد عزاقير، ومدير العلاقات العامة والتسويق لفندق وكازينو ميريت بارك السيد/ أحمد أبو زيد.