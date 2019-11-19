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إيطاليا تدك أرمينيا يتسع أهداف واليونان تفوز على البوسنة في المجموعة العاشرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
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منتخب_ايطاليا
منتخب_ايطاليا
وكالات
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واصل المنتخب الإيطالي عروضه المميزه وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والفوز على ضيفه منتخب أرمينيا 9 /1 اليوم الاثنين في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة.

وفي باقي مباريات المجموعة فاز المنتخب اليوناني على ضيفه الفنلندي 2 /1 وفاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه ليشتنشتاين 3 /صفر.
وضمن منتخب إيطاليا قبل فترة تأهله ليورو 2020 لذا جاء انتصار اليوم بمذاق احتفالي.

وحقق منتخب إيطاليا فوزه العاشر على التوالي متربعا في صدارة الترتيب بثلاثين نقطة ويحل منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ثم اليونان في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البوسنة وأربع نقاط عن ارمينيا فيما تتذيل ليشتنشتاين الترتيب بنقطتين.

وسجل شيرو ايموبيلي الهدفين الأول والرابع للازوري في الدقيقتين الثامنة و33 وتكفل نيكولو زانيولو بتسجيل الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين التاسعة و64 وأحرز نيكولو باريلا الهدف الثالث في الدقيقة 29.

وسجل أليسيو رومانيولي الهدف السادس في الدقيقة 72 وتكفل جورجينيو بتسجيل الهدف السابع من ضربة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يسجل ريكاردو أورسوليني الهدف الثامن في الدقيقة 78.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب ارمينيا في الدقيقة 79 بواسطة إدجار بابيان ثم اختتم فيدريكو كييزا التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 81.

وسقط منتخب فنلندا الذي حجز مقعده أيضا في يورو 2020، أمام مضيفه اليوناني بهدفين مقابل هدف.

وتقدم تيمو بوكي بهدف لفنلندا في الدقيقة 27 ثم ادرك بيتريوس ماندالوس التعادل لليونان في الدقيقة 47 قبل أن يسجل كونستانتينوس جالانوبولوس هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وحسمت البوسنة الفوز على ليشتنشتاين بثلاثة أهداف حملت توقيع إيلدار سيفيتش وأرمين هودزيتش في الدقائق 57 و64 و75.
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الكلمات المفتاحية

منتخب ايطاليا تصفيات أمم اوروبا اليورو 2020

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