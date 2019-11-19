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قطر تسعى للمصالحة من أجل "الزبادي".. استقبال السيسي بألمانيا.. كواليس التعديل الوزاري .. أبرز أخبار التوك شو يوم الاثني
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
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كتب: أمنية فوزي – كساب أحمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس الألماني لـ"السيسي" ببرلين
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الرئاسة الألمانية في برلين، حيث كان في استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يرصد لحظة الاستقبال.
"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تويتة الإعلامي جمال ريان بشأن مصالحته مع عدد من الشخصيات السعودية ومنهم عبدالرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أن قطر ترغب في المصالحة مع السعودية من أجل "زبادي وألبان المراعي".
"ملابس داخلية وصور شخصية".. حملة تنظيف المقابر تكشف مفاجآت (فيديو)
كشف أحمد جبر، مؤسس حملة تنظيف المقابر، تفاصيل ما عثر عليه داخل المقابر، قائلا: "شفنا عجب العجاب، شيىء لا يصدقه عقل"، حيث هناك أعمال على صور شخصية، وملابس داخلية، منوها بأن أغلبية الأعمال الموجودة من أشخاص قريبة للضحية.
بعد جمع مذيعة شهيرة بين زوجين.. محام: ظاهرة منتشرة الأيام الأخيرة
وتعليقا على ما تردد من جمع احدى المذيعات بماسبيرو بين زوجين، عقب علي صبري، محامي أحوال شخصية، قائلًا: "قيام المرأة بالتزوج من أكثر من شخص أصبح ظاهرة خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر يعاقب عليه القانون بالحبس".
تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب
كما كشف الإعلامي محمد الباز، كواليس التعديل الوزاري المرتقب، قائلًا إنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة
وجدد السفير الإثيوبي بالقاهرة، دينا مفتي، نفيه للأخبار المتعلق باستخدام خيار الحرب لحل أزمة سد النهضة، قائلًا: "يجب أن نعمل معا كحكومات دول لمصلحة شعوبنا"، متابعًا: "لا نفكر في خيار حرب، ولم نتحدث عنها بشأن سد النهضة".
تسريبات حول اجتماع سري بين إيران والإخوان للتآمر ضد المنطقة (فيديو)
كما نشرت فضائية "سكاي نيوز" تقريرًا حول علاقة إيران بتنظيم الإخوان الإرهابي بالحرس الثوري الإيراني، وفقًا لتسريبات نشرت على في جريدة النيويورك تايمز، وموقع إنترسبت الأميركي، حيث أوضح التقرير، أن هناك اجتماعًا سريًا عقد في تركيا عام 2014، بين تنظيم الإخوان والحرس الثوري، بهدف التآمر ضد السعودية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس الألماني لـ"السيسي" ببرلين
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الرئاسة الألمانية في برلين، حيث كان في استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يرصد لحظة الاستقبال.
"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تويتة الإعلامي جمال ريان بشأن مصالحته مع عدد من الشخصيات السعودية ومنهم عبدالرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أن قطر ترغب في المصالحة مع السعودية من أجل "زبادي وألبان المراعي".
"ملابس داخلية وصور شخصية".. حملة تنظيف المقابر تكشف مفاجآت (فيديو)
كشف أحمد جبر، مؤسس حملة تنظيف المقابر، تفاصيل ما عثر عليه داخل المقابر، قائلا: "شفنا عجب العجاب، شيىء لا يصدقه عقل"، حيث هناك أعمال على صور شخصية، وملابس داخلية، منوها بأن أغلبية الأعمال الموجودة من أشخاص قريبة للضحية.
بعد جمع مذيعة شهيرة بين زوجين.. محام: ظاهرة منتشرة الأيام الأخيرة
وتعليقا على ما تردد من جمع احدى المذيعات بماسبيرو بين زوجين، عقب علي صبري، محامي أحوال شخصية، قائلًا: "قيام المرأة بالتزوج من أكثر من شخص أصبح ظاهرة خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر يعاقب عليه القانون بالحبس".
تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب
كما كشف الإعلامي محمد الباز، كواليس التعديل الوزاري المرتقب، قائلًا إنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغييرًا للمسئولين في حركة شاملة للمحافظين، وتغيرًا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة
وجدد السفير الإثيوبي بالقاهرة، دينا مفتي، نفيه للأخبار المتعلق باستخدام خيار الحرب لحل أزمة سد النهضة، قائلًا: "يجب أن نعمل معا كحكومات دول لمصلحة شعوبنا"، متابعًا: "لا نفكر في خيار حرب، ولم نتحدث عنها بشأن سد النهضة".
تسريبات حول اجتماع سري بين إيران والإخوان للتآمر ضد المنطقة (فيديو)
كما نشرت فضائية "سكاي نيوز" تقريرًا حول علاقة إيران بتنظيم الإخوان الإرهابي بالحرس الثوري الإيراني، وفقًا لتسريبات نشرت على في جريدة النيويورك تايمز، وموقع إنترسبت الأميركي، حيث أوضح التقرير، أن هناك اجتماعًا سريًا عقد في تركيا عام 2014، بين تنظيم الإخوان والحرس الثوري، بهدف التآمر ضد السعودية.
عمر مروان: وضع حقوق الإنسان في مصر مطمئن للغاية
فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن وضع حقوق الإنسان في مصر مطمئن للغاية؛ لأن هناك إنجازات كبيرة تحققت خلال فترة وجيزة، لافًتا إلى أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع بكافة مجالات حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال 5 سنوات الماضية.
أحمد موسى مهاجما جمال عيد: ملكش في القانون ومتعرفش غير الفلوس (فيديو)
سخر الإعلامي أحمد موسى، من المحام الحقوقي جمال عيد، قائلا: "بحاول أفهمك قانون التظاهري يا جمال.. وانت لا عارف قانون ولا أى حاجه متعرفش غير الفلوس"، مشيرا إلى هجوم الأخير على قانون التظاهر.
فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن وضع حقوق الإنسان في مصر مطمئن للغاية؛ لأن هناك إنجازات كبيرة تحققت خلال فترة وجيزة، لافًتا إلى أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع بكافة مجالات حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال 5 سنوات الماضية.
أحمد موسى مهاجما جمال عيد: ملكش في القانون ومتعرفش غير الفلوس (فيديو)
سخر الإعلامي أحمد موسى، من المحام الحقوقي جمال عيد، قائلا: "بحاول أفهمك قانون التظاهري يا جمال.. وانت لا عارف قانون ولا أى حاجه متعرفش غير الفلوس"، مشيرا إلى هجوم الأخير على قانون التظاهر.
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