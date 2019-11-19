الأنبا باخوميوس يكشف عن شروط اختيار الكاهن الجديد

كشف الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أنه من شروط اختيار الشخص أو الخادم المرشح للكهنوت أن يحيا حياة التوبة ومن الضروري أن يكون مواظب على وسائط النعمة.





وأوضح " باخوميوس"، في كلمته خلال فاعليات اليوم الأول في أعمال سيمينار المجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، إن شروط إختيار الكاهن يجب أن يخضع الي التركيز علي معرفة تفاصيل حياة المرشح للكهنوت عن أسرته وبيئته، كما يجب أن يكون له شهادة حسنة من كل الذين حوله وأن يتميز بالبساطة في كل شيء، وأن يدبر بيته حسنًا، لافتا إلى أن كان لا يعرف كيف يدبر بيته، فكيف يدبر كنيسة الله.





وأضاف مطران البحيرة: أن الكاهن الجديد يجب أن يكون له أولاد في الخضوع بكل وقار، وأن يكون الأبناء لهم صلة جيدة بالرب ويعطون صورة طيبة عن عناية الكاهن بأسرته التي تعتبر مثالًا لعناية الكاهن بشعبه، كما يشترط موافقة الزوجة والأبناء وراحتهم، وأن يكون ناجحًا في خدمته ودراسته كما يكون له سمعة طيبة مع رؤسائه ومرؤسيه.





وتابع: على أن يكون الكاهن الجديد مستنيرًا وعلى قدر من الثقافة، وصاحب رؤية، كما يكون صالح للتعليم ليشبع شعبه من التعليم الصحيح، ويكون له روح القيادة.





وأكد أن يكون الكاهن الجديد يعيش حياة الخدمة المتضعة، ويتحلى بروح الخدمة وله حضور واضح وسط مخدوميه وله روح البذل والصبر والمرونة والتواضع والعطاء ولديه القدرة على التحلى بروح الأبوة، كما يتسم بالقدرة على العمل الجماعي والحرص على وحدانية القلب بالكنيسة وله عمق الحياة الأرثوذكسية وتكون له حياة أرثوذكسية كنسية يحيا خلالها عمق الليتورجية والشركة والخدمة والشهادة ويكون محبًا للمذبح والتسبيح، مشدداُ علي أن الكاهن الجديد لا يكون محبًا للمال ولا محبًا للنصيب الكبير ولا طامعًا في الربح القبيح، و بالأكثر يكون زاهدًا بعيدًا عن الرفاهية، كما يجب أن يكون صحيح جسديًا حتى يستطيع أن يقوم بالخدمة في بذل وجهد.