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تحرك عاجل من مباحث القاهرة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالقطامية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، ملقاه داخل مواسير الصرف الصحي بطريق محطة الجامع، بنطاق دائره قسم القطامية.

وتلقى محمد الألفي رئيس مباحث قسم القطامية، بلاغا من إداره شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل مواسير الصرف الصحي بطريق الجامع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، في العقد الرابع من عمرها، ولا يوجد بحوزتها أي أوراق تثبت هويتها.

وكلف اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، لفحص بلاغات التغيب لسهولة التوصل لهوية المجني عليها، وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة ومعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.
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الكلمات المفتاحية

مجهولة الهوية حوادث جريمة أمن القاهرة أخبار

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