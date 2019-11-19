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محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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طفلي السلم
طفلي السلم
نجلاء البسيوني
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"كشف بلال عادل، محام "سها. ا. ع - 40 سنة" ربة منزل، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، في طنطا، والمعروفة اعلاميا " طفلي السلم"، ان موكلته تم استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها.

وأشار عادل، إلى أن النيابة وجهت إلى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور"، واستخراج له شهادة ميلاد واعطائه التطعيمات.

وأضاف المحامي، أنها ذكرت في أقوالها أمام نيابة أول طنطا، أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة، ومطالبتها إثبات الطفل لوالده المطرب "شادي الأمير"، ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وكشفت تحريات الواقعة، أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها
محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها
محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها
محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها
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الكلمات المفتاحية

طفلي السلم شادي الامير المطرب شادي الامير

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