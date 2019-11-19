أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. والجنيه المصري يخالف التوقعات خلال التعاملات

أسعار العملات الأجنبية في مصر





خالف الجنيه المصري التوقعات حيث تراجع أمام معظم العملات الأجنبية في مستهل التعاملات بحسب موقع البنك المركزي، وتلقت العملة المحلية الدعم من قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي، ولاتزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0605 جنيهًا للشراء 16.1876 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7613 جنيهًا للشراء 17.9068 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7983 جنيهًا للشراء 20.9646 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2161 جنيهًا للشراء 16.3478 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7276 جنيهًا للشراء 14.8470 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم ريال سعودي 4.2825 جنيهًا للشراء 4.3166 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8809 جنيهًا للشراء 53.3172 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3720 جنيهًا للشراء 4.4074 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2888 جنيهًا للشراء 2.3074 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0605 16.1876 يورو 17.7613 17.9068 جنيه إسترليني 20.7983 20.9646 فرنك سويسري 16.2161 16.3478 100 ين ياباني 14.7276 14.8470 ريال سعودي 4.2825 4.3166 دينار كويتي 52.8809 53.3172 درهم اماراتي 4.3720 4.4074 اليوان الصيني 2.2888 2.3074









اسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الريال سعودي في البنوك اليوم نحو 4.2805 جنيهًا للشراء 4.3134 جنيهًا للبيع. سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري في البنوك اليوم نحو 52.8411 جنيهًا للشراء 53.2902 جنيهًا للبيع. سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الدرهم اماراتى 4.3700 جنيهًا للشراء 4.4051 جنيهًا للبيع.



اسعار الدولار في البنوك سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع. سجل سعر صرف الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع



