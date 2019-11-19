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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. والجنيه المصري يخالف التوقعات خلال التعاملات
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية في مصر
خالف الجنيه المصري التوقعات حيث تراجع أمام معظم العملات الأجنبية في مستهل التعاملات بحسب موقع البنك المركزي، وتلقت العملة المحلية الدعم من قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي، ولاتزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0605 جنيهًا للشراء 16.1876 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7613 جنيهًا للشراء 17.9068 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7983 جنيهًا للشراء 20.9646 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2161 جنيهًا للشراء 16.3478 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7276 جنيهًا للشراء 14.8470 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2825 جنيهًا للشراء 4.3166 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8809 جنيهًا للشراء 53.3172 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3720 جنيهًا للشراء 4.4074 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2888 جنيهًا للشراء 2.3074 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0605
|
16.1876
|
يورو
|
17.7613
|
17.9068
|
جنيه إسترليني
|
20.7983
|
20.9646
|
فرنك سويسري
|
16.2161
|
16.3478
|
100 ين ياباني
|
14.7276
|
14.8470
|
ريال سعودي
|
4.2825
|
4.3166
|
دينار كويتي
|
52.8809
|
53.3172
|
درهم اماراتي
|
4.3720
|
4.4074
|
اليوان الصيني
|
2.2888
|
2.3074
اسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الريال سعودي في البنوك اليوم نحو 4.2805 جنيهًا للشراء 4.3134 جنيهًا للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري في البنوك اليوم نحو 52.8411 جنيهًا للشراء 53.2902 جنيهًا للبيع.
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الدرهم اماراتى 4.3700 جنيهًا للشراء 4.4051 جنيهًا للبيع.
اسعار الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع
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