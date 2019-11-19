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"شاورما وكشري وبيتزا".. "الفجر" تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:18 ص
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محرر الفجرمع الطلبة
محرر الفجرمع الطلبة
محمد طه
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"أرز ولحمة وكشري وخضار وشاورما"، لطلاب مدارس البحر الأحمر، لأول مرة في المدارس الحكومية، هنا على أرض محافظة البحر الأحمر، تطبيق منظومة "الوجبات الساخنة"، والتي تقدمها محافظة البحر الأحمر، للطلاب داخل عدد من مدارسها، وهي وجبات ساخنة مطهية طازجة داخل مطابخ تم إنشاؤها خصيصا داخل عدد من المدارس، مكونة من  لحوم وفراخ وسمك وأرز وحلويات، لتكون بديلة عن التغذية المدرسية العلبة التقليدية.
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وتم تطبيق منظومة الوجبات الساخنة في عام 2015، بالإشتراك مع بنك الطعام المصري، وجمعية ساويرس للتنمية لتوفير 50 % من المواد الغذائية.
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وبدأت منظومة الوجبات الساخنة، باستهداف المدارس المتواجدة بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الفقيرة، وبها نسب تسريب كبيرة للطلاب والتلاميذ من التعليم، وبعد مرور عام من تطبيق منظومة الوجبات الساخنة قضت على التسريب من التعليم ووصلت نسب الحضور في المدارس التي تم تطبيق المنظومة فيها إلى 99%.
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وقامت عدسة الفجر بمعايشة للمنظومة على أرض الواقع داخل مدرسة السلام الإبتدائية بمدينة الغردقة، وهي إحدى المدارس التي تم تطبيق منظومة الوجبات الساخنة بها. 
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وبدأت عدسة الفجر برصد بدء العمل بمطبخ بنك الطعام المصرى بالمدرسة، الذي يبدأ في الساعة 7 صباحا في تجهيز الوجبات طبقًا للمنيوي اليومي، لتكون الوجبات جاهزة في تمام الساعة 9 صباحا لبدء عملية الإطعام للتلاميذ. 
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وألتقت عدسة الفجر، بهويدا عبد الحميد حسن، المشرف العام على المنظومة، ومدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالديوان العام، والتي أكدت أن فكرة الوجبات الساخنة التى يتم تطبيقها مع بنك الطعام المصري، تم تطبيقها داخل22 مدرسة بمدارس المحافظة في مدن سفاجا والغردقة ورأس غارب، بواقع 14150 ألف وجبة مدرسية.
شاورما وكشري وبيتزا.. الفجر تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)
وأضاف "هويدا"، أنه جار تعميم منظومة الوجبات الساخنة على مدارس المحافظة، بالإشتراك مع بنك الطعام المصري وجمعية ساويرس للتنمية.
وفي سياق آخر قال أشرف محمد مشرف تنموي ببنك الطعام المصري، إنه يتم إدارة منظومة الوجبات الساخنة عن طريق بنك الطعام المصرى، بدءا من توريد المواد الغذائية التي يتم استخدامها في الوجبات الساخنة داخل المدارس من قبل بنك الطعام المصري، حتى تقديم الوجبة للطلاب.

وأضاف "أشرف" لـ"لفجر"، أن عملية طهي الطعام يقوم بها بعض الأمهات المعيلة من لديهم أولاد بالمدارس واللاتي تم تدريبهن داخل فنادق الغردقة، موضحًا أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات للقضاء على الأمية ولم تحقق ما حققته هذه المنظومة التي بدأت بها محافظة البحر الأحمر، والتي ساهمت في القضاء على التسرب من التعليم واستكمال الطلاب لسنوات الدراسة، دون انقطاع كما تساهم فى بناء أجسام الأطفال فى المرحلة العمرية الأولى.

وتابع: يتم وضع "منيو" خلال الشهر يحتوي على فراخ "شاورما" ولحوم، وكفتة وكشري وبعض المعجنات منها "البيتزا". 

وأثني عدد من التلاميذ بمنظومة الوجبات الساخنة التي تم تطبيقها في مدارسهم، معربين عن سعادتهم بتلك المنظومة التي توفر لهم وجبة غذائية متكاملة وآمنه، بدون مواد حافظة. 
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منظومة مدارس الوجبات الساخنة اخبار

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