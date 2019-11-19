"شاورما وكشري وبيتزا".. "الفجر" تقوم بمعايشة داخل مطابخ الوجبات الساخنة بمدارس البحر الأحمر (صور)

"أرز ولحمة وكشري وخضار وشاورما"، لطلاب مدارس البحر الأحمر، لأول مرة في المدارس الحكومية، هنا على أرض محافظة البحر الأحمر، تطبيق منظومة "الوجبات الساخنة"، والتي تقدمها محافظة البحر الأحمر، للطلاب داخل عدد من مدارسها، وهي وجبات ساخنة مطهية طازجة داخل مطابخ تم إنشاؤها خصيصا داخل عدد من المدارس، مكونة من لحوم وفراخ وسمك وأرز وحلويات، لتكون بديلة عن التغذية المدرسية العلبة التقليدية.

وتم تطبيق منظومة الوجبات الساخنة في عام 2015، بالإشتراك مع بنك الطعام المصري، وجمعية ساويرس للتنمية لتوفير 50 % من المواد الغذائية.

وبدأت منظومة الوجبات الساخنة، باستهداف المدارس المتواجدة بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الفقيرة، وبها نسب تسريب كبيرة للطلاب والتلاميذ من التعليم، وبعد مرور عام من تطبيق منظومة الوجبات الساخنة قضت على التسريب من التعليم ووصلت نسب الحضور في المدارس التي تم تطبيق المنظومة فيها إلى 99%.

وقامت عدسة الفجر بمعايشة للمنظومة على أرض الواقع داخل مدرسة السلام الإبتدائية بمدينة الغردقة، وهي إحدى المدارس التي تم تطبيق منظومة الوجبات الساخنة بها.

وبدأت عدسة الفجر برصد بدء العمل بمطبخ بنك الطعام المصرى بالمدرسة، الذي يبدأ في الساعة 7 صباحا في تجهيز الوجبات طبقًا للمنيوي اليومي، لتكون الوجبات جاهزة في تمام الساعة 9 صباحا لبدء عملية الإطعام للتلاميذ.

وألتقت عدسة الفجر، بهويدا عبد الحميد حسن، المشرف العام على المنظومة، ومدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالديوان العام، والتي أكدت أن فكرة الوجبات الساخنة التى يتم تطبيقها مع بنك الطعام المصري، تم تطبيقها داخل22 مدرسة بمدارس المحافظة في مدن سفاجا والغردقة ورأس غارب، بواقع 14150 ألف وجبة مدرسية.

وأضاف "هويدا"، أنه جار تعميم منظومة الوجبات الساخنة على مدارس المحافظة، بالإشتراك مع بنك الطعام المصري وجمعية ساويرس للتنمية.