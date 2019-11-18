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موعد مباراة سوريا والفلبين اليوم الثلاثاء 19-11-2019 بتصفيات كأس العالم - وكأس آسيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:56 م
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منتخب سوريا
منتخب سوريا
عبدالقادر عرابي
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يلتقي مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر منتخبي سوريا ومنتخب الفلبين، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم 2022 في قطر، وذلك على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

ويسعى المنتخب السوري بقيادة مدربه "فجر إبراهيم" في مواصلة سلسلة الإنتصارت في التصفيات، ومواصلة اصدر مجموهعته الأولى على حساب المنتخب الصيني.

موعد مباراة سوريا والفلبين والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة سوريا والفلبين في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر وسوريا، الخامسة بتوقيت المملكة السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة على قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها قناة "سورية دراما" وجميعها قنوات مفتوحة غير مشفرة.
التشكيل المتوقع للمنتخب السوري في مواجهة الفلبين

ومن المتوقع أن يدخل المدرب فجر إبراهيم اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة
خط الدفاع: مؤيد العجان – عمر الميداني – أحمد الصالح – حسين الجويد
خط الوسط: محمد المرمور – كامل حميشة – أسامة عماري
خط الهجوم: ورد السلامة – عمر السومة – عمر خريبين

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة سوريا والفلبين

1- سوريا 12 نقطة
2- الصين 7 نقاط
3- الفلبين 7 نقاط
4- الملديف 3 نقاط
5- جوام دون رصيد.

وتتأهل النتخبات أصحاب المركز الثلاثة الأولى لنهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في كوريا الجنوبية، فيما يتأهل متصدري المجموعات الثمانية فقط للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.
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