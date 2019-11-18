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بعد تأييد أمريكا.. "الخارجية المصرية" تكشف موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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الخارجية - أرشيفية
الخارجية - أرشيفية
الفجر
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أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، أعلن الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن.
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الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية أمريكا أخبار مصر

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